الموصل تستعد لافتتاح مستشفيين بعد إعادة إعمارهما

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الثلاثاء، قرب دخول مستشفيين رئيسيين بسعة 300 سرير في مدينة الموصل مركز المحافظة، الى الخدمة الصحية بعد اكمال إعمارهما عقب تعرضهما للتدمير خلال العمليات العسكرية.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى طوارئ أم الربيعين سعة 100 سرير، والتي تعد الأكبر والأحدث في العراق، ستدخل الخدمة الصحية قريبا بعد وصول نسبة الانجاز فيها أكثر من 98%".

وأضاف أن "العمل يجري حاليا في مرحلة الاستلام وتجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية من أجل فتحه قريبا لاستقبال المراجعين".

وأشار إلى أن "مستشفى الأورام والطب الذري في الموصل سعة 200 سرير هو الآخر سيدخل الخدمة قريبا جدا بعد انتهاء الأعمال في مبنى المستشفى"، لافتا إلى أن "العمل يجري حاليا في شحن ونقل ونصب المعجلات الخطية الثلاث وكذلك انجاز الغرف الخاصة بمنح حبوب اليود المشع والتي يبلغ عددها 33 غرفة".

وأوضح المحافظ، أن "نينوى تسير ضمن مخططها لإعادة القطاع الصحي حيث يجري تأهيل 6000 سرير ضمن مدة زمنية تنتهي نهاية العام 2026".