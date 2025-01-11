الموصل تستعد لاحتضان أول مهرجان سينمائي دولي على أرضها

شفق نيوز/ أعلن مؤسس مهرجان نينوى السينمائي الدولي، ليث عسكر، يوم السبت، استعداد الموصل لإقامة أول مهرجان سينمائي دولي في تاريخ المدينة في الخامس من شهر شباط 2025، برعاية وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني.

وقال ليث عسكر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان سيستمر يومين ويتضمن عروضًا لأفلام عالمية و(أوبرا) لم تعرض من قبل".

وأوضح "الحدث سيشهد حضور مشاهير من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب عروض أزياء تاريخية وآشورية، ورقصات تقليدية".

وأضاف عسكر أن " 227 فيلمًا دوليًا و70 فيلمًا عراقيًا ستشارك في المهرجان"، مؤكدًا أن "لجنة التحكيم ستكون دولية برئاسة مهدي عباس".