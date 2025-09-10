الموصل تستذكر العلامة المؤرخ صالح أحمد العلي

شفق نيوز- نينوى

نظّم مركز "يوسف ذنون" الثقافي في الموصل، يوم الأربعاء، حفلاً استذكارياً للمؤرخ العراقي البارز والعلامة الموصلي صالح أحمد العلي، الذي يُعدّ واحداً من أبرز عشرة مؤرخين في التاريخ الإسلامي ورئيساً سابقاً للمجمع العلمي العراقي.

وقال الأديب نجمان ياسين، أحد المشاركين في الحفل والمنظمين له، لوكالة شفق نيوز، إن الاحتفاء بالعلامة العلي هو احتفاء بالإبداع والفكر والرؤية التاريخية الناضجة التي مثّلها طوال مسيرته العلمية".

وأضاف أن "الندوة التي حضرها أدباء وأكاديميون ومثقفون، ناقشت إرثه الفكري وأثره العربي والعالمي"، مؤكداً أن "الموصل لم تكف يوماً عن إنجاب العباقرة وصون ذاكرتها التاريخية".