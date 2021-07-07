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الموصل تستحدث "مدينة جديدة" وفق خطة الكاظمي وتكشف موقعها

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-07T14:06:36+0000
الموصل تستحدث "مدينة جديدة" وفق خطة الكاظمي وتكشف موقعها

شفق نيوز/ أعلنت بلدية الموصل في محافظة نينوى، يوم الاربعاء، عن استحداث "مدينة جديدة" وفق خطة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتوزيع الاراضي، وكشفت موقعها بالمحافظة. 

وقال مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة سكنية جديدة سيتم استحداثها وفق خطة الكاظمي لتوزيع الاراضي"، مبيناً أن موقعها "سيكون في جنوب الموصل بالقرب من منطقة منيره".

وأوضح الحبو أن "مساحة المدينة تبلغ 26 الف دونم، وقد استقر الرأي عليها لتكون المدينة الجديدة، ولكن بانتظار الموافقات الرسمية من الحكومة المركزية"، مشيراً إلى أن "تأخر تنفيذ هذا الملف بسبب التشابك العمراني في محيط الموصل، خصوصاً أن مدينة الموصل لم تشهد اي توسعة عمرانية منذ 21 عاماً وهذا ماسبب اختناقاً كبيراً فيها".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، عزم حكومته توزيع 550 ألف قطعة سكنية، محدداً الفئات والشرائح المشمولة بها.

وحسب بيان صادر عن مكتبه فأن الحكومة أكملت إفراز 17 مدينة جديدة في جميع المحافظات، عدا إقليم كوردستان خلال الأشهر الماضية، وأصبحت 8 مدن منها مكتملة فنياً، وجاهزة للتوزيع بواقع أكثر من 338 ألف قطعة سكنية.

وفي 25 حزيران الماضي، أعلن الكاظمي عن خطة لتوزيع نصف مليون قطعة أرض على عوائل الشهداء والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب والصحفيين.

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