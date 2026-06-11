الموصل تستبدل باصات "الكيا" المتهالكة بعجلات حديثة مدعومة

شفق نيوز- نينوى

أعلن قائممقام الموصل هشام الهاشمي، يوم الخميس، وصول دفعة جديدة من العجلات الحديثة إلى المدينة ضمن مبادرة تهدف إلى استبدال سيارات النقل القديمة والمتهالكة بأخرى حديثة توفر شروط السلامة والراحة للمواطنين.

وقال الهاشمي لوكالة شفق نيوز، إن المبادرة أطلقتها قائممقامية الموصل بالتنسيق مع وزارة النقل، بعد ملاحظة وجود عدد من باصات نقل الركاب الصغيرة "الكيا" المتهالكة التي تعمل داخل المدينة، ما استدعى العمل على توفير بدائل حديثة للمواطنين وأصحاب تلك العجلات.

وأضاف أن العجلات الجديدة وصلت إلى الموصل وبدأت إجراءات إدخالها إلى الخدمة، مبيناً أن آلية الاستفادة منها تتم من خلال تأجيرها للمواطنين عبر وزارة النقل بمبالغ مدعومة وميسرة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى دعم شريحة المواطنين وأصحاب الدخل المحدود.

وتعد باصات "الكيا" المخصصة لنقل 11–14 راكباً، ومعظمها من موديلات التسعينيات، من وسائل النقل غير الصالحة للاستخدام في غالبية مناطق العراق، بسبب تهالك هياكلها وتعرضها للتكسر، ما يثير شكاوى متكررة من المواطنين بشأن الأمان والراحة، كما تُعد مصدراً للانبعاثات والغازات الضارة، الأمر الذي يجعلها عبئاً بيئياً إضافياً.