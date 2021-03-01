الموصل تختنق مروريا بعد انتهاء أيام الحظر الشامل (صور)

شفق نيوز/ منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين، شهدت مدينة الموصل اختناقات مرورية كبيرة، تزامنا مع رفع حظر التجوال الشامل في المدينة أسوة بباقي المحافظات، لأيام (الجمعة، السبت، والأحد) من كل أسبوع.

وأبلغ مواطنون، وكالة شفق نيوز، أن "العبور بين جانبي مدينة الموصل الأيمن والأيسر، استغرق اليوم أكثر من ساعة ونصف".

فيما أرجع آخرون أسباب هذا الزخم، إلى مرور ثلاثة أيام بحظر شامل للتجوال، وهو ما وصفوه بـ"الطبيعي" حين يكون هذا اليوم مزدحما، لقضاء الناس حاجاتها المؤجلة.

بدوره؛ قال معاون محافظ نينوى رعد العباسي، إن "سبب الاختناقات هو أمر طبيعي، لأن المدينة تشهد عدة أيام من حظر التجوال الوقائي، فيكون اليوم الأول ما بعد رفع الحظر فيه زخم كبير".

وأضاف العباسي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الحظر الشامل، يضاف إليه أزمة اختناقات الجسور التي تعاني منها نينوى منذ أربع سنوات".