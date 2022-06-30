الموصل تختنق بإغلاق "الجسر الثالث"

شفق نيوز / شهدت شوارع الموصل، مركز محافظة نينوى، يوم الخميس، زخماً كبيراً واختناقات مرورية، وذلك بعد إغلاق أحد أهم جسورها وهو الجسر الثالث، لغرض الصيانة، وإعادة إكسائه.

وقال مراسل الوكالة، إن أعمال الصيانة ستستمر حتى صباح يوم الاثنين المقبل، لافتاً إلى أن بمجرد إغلاق الجسر الثالث، شهدت المدينة بعد ساعة واحدة اختناقات مرورية وزخم كبير على الجسور الأخرى.

في السياق، منعت حكومة الموصل المحلية، الشاحنات من الدخول إلى مركز المدينة، لكون الجسر الوحيد الذي تمر منه، هو الجسر الثالث، وهو مغلق حالياً أما الجسرين الأول والثاني، فلا يُسمح بمرور شاحنات الحمل.

وأوضح المراسل، أن الجسور (الرابع والخامس)، غير مكتمل إعمارهما، وما يزالان بمقاطع حديدية كحلول ترقيعية.

هذا وسيجبر أصحاب الشاحنات على التوجه إلى الجسر السادس في منطقة بادوش، للعبور من هناك بين جانبي مدينة الموصل.