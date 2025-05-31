الموصل تختتم فعاليات مهرجان "تأثير" بمشاركة عربية لصنّاع المحتوى

شفق نيوز/ اختُتمت فعاليات مهرجان "تأثير" لصنّاع المحتوى في مدينة الموصل، اليوم السبت، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من العراق ودول عربية مختلفة، في أجواء حافلة بالحوار والتبادل الثقافي.

وقال عضو اللجنة التنظيمية للمهرجان، أيوب ذنون، لوكالة شفق نيوز، إن "فعاليات مهرجان تأثير اختُتمت اليوم بمشاركة أكثر من 200 صانع محتوى من داخل العراق، إلى جانب 25 مشاركاً عربياً من دول مختلفة، قدموا إلى الموصل لتبادل التجارب والمشاركة في الحوارات والجلسات المتخصصة".

وأضاف أن "الملتقى شهد تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت مواضيع تتعلق بتأثير المحتوى الرقمي، وتطوير المهارات، وصناعة التأثير المجتمعي من خلال المنصات"، مشيراً إلى أن "البرنامج تضمن أيضاً جولات ميدانية للمشاركين العرب في عدد من المواقع الأثرية والتراثية في المدينة، بهدف تعريفهم بتاريخ الموصل وحضارتها".

وأشار ذنون إلى أن "الهدف من تنظيم مهرجان تأثير هو دعم صنّاع المحتوى الشباب، وتقديم الموصل كمدينة حاضنة للإبداع الثقافي والرقمي، خاصة بعد سنوات من التحديات التي مرت بها".

وشهد المهرجان تفاعلاً لافتاً من الجمهور والمهتمين بصناعة المحتوى، وسط إشادات بتنظيمه وبتحوله إلى منصة حقيقية للتبادل الإبداعي بين صنّاع التأثير في العالم العربي.