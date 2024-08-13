الموصل تحتضن أول كلية للأمن السيبراني والذكاء الصناعي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت رئيس الجامعة التقنية الشمالية، يوم الثلاثاء، موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استحداث كلية للأمن السيبراني والذكاء الصناعي في الكلية التقنية في جامعة الموصل.

وتُعد هذه الكلية الأولى من نوعها على مستوى الجامعات العراقية.

وقالت رئيسة الجامعة التقنية الشمالية، علياء علي العطار، لوكالة شفق نيوز، إن "وزير التعليم وافق على استحداث كلية الأمن السيبراني والذكاء الصناعي في الموصل"، موضحا أن "هذه الكلية تعتبر من الكليات المهمة والأولى من نوعها على مستوى الكليات التقنية، وسوف تساهم في رفد القطاعات الحكومية وغير الحكومية بكوادر متخصصة تساهم في إدارة أعمال هذه القطاعات المهمة".

وأضافت العطار، أن "منظمة اليونسكو أبدت اهتماماً كبيراً بدعم إنشاء أقسام جديدة في نينوى، وساهمت في توفير تعاون مع جامعات أوروبية لدعم وتطوير هذه الأقسام".

كما أشارت إلى أن "المنظمة دعمت أيضاً فتح قسم للحفاظ على التراث المعماري والأبنية في نينوى، وأشرفت على تنسيق العمل بين الجامعة والجامعات الأوروبية".

وتابعت العطار أن "من بين الاستحداثات المهمة هو استحداث المعهد التقني الصحي، والذي يعد خطوة مهمة في إعداد الطواقم التقنية الوسطية للقطاع الصحي، ليصبح بذلك عدد تشكيلات الجامعة 9 كليات و7 معاهد".

وفي محافظة كركوك، أكدت أن الجامعة استحدثت أيضاً عدة أقسام جديدة في موقع كركوك، بما في ذلك قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية في الكلية التقنية الهندسية كركوك، وقسم تقنيات السلامة المهنية والطب المهني في الكلية التقنية الصحية والطبية كركوك.

وأضافت أنه تم استحداث قسم هندسة تقنيات الميكاترونيكس في الكلية التقنية الحويجة، وقسم تقنيات الأدلة الجنائية في المعهد التقني الحويجة، وقسم تقنيات الشبكات وبرمجيات الحاسوب في المعهد التقني الحويجة، وقسم تقنيات المالية والمصرفية في المعهد التقني الحويجة. كما تم استحداث فرع علمي جديد في قسم التبريد والتكييف في الكلية التقنية الهندسية كركوك.

وتضم الجامعة التقنية الشمالية (NTU) ثمان كليات متخصصة وستة معاهد تقنية موزعة في المنطقة الشمالية من العراق، وتمنح درجات الدبلوم التقني، البكالوريوس، الماجستير، و الدكتوراه.