الموصل تحتضن معرض الزهور السنوي بمشاركة 150 مشتلاً (صور)

شفق نيوز- الموصل

دشّن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، صباح اليوم الأحد، المعرض السنوي للزهور في مدينة الموصل، إيذاناً بحلول فصل الربيع في "أم الربيعين".

المعرض الذي نظمته مديرية بلدية الموصل في "حديقة الشعب"، شهد مشاركة واسعة لأكثر من 150 مشتلاً حكومياً وأهلياً، عكست التنوع النباتي والجمالي الذي تزخر به المحافظة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المعرض سيستمر لمدة ثلاثة أيام، وسط حضور رسمي وشعبي لافت، ضم مسؤولين محليين وأعضاء في مجلس النواب، إضافة إلى مشاركة واسعة من الطلبة وأهالي نينوى الذين توافدوا للاحتفاء بموسم الزهور.