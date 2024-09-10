الموصل تترقب إعادة افتتاح أول فندق "دولي" بتقدم نسب إعماره

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، وصول نسبة الانجاز في مشروع إعمار فندق آشور في جانب الموصل الأيمن إلى 80 بالمئة.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "العمل في إعمار فندق آشور الذي يحمل اسم الحضارة القديمة في نينوى، والذي يقع في مركز مدينة الموصل يشهد مراحل متقدمة بفضل جهود الجهة المستثمرة للفندق".

وأكد الدخيل أن "نينوى بحاجة إلى تفعيل دور الاستثمار في إعمار باقي فنادق الموصل كما يحصل مع فندق آشور"، مشيرا إلى أن "العمل في الفندق يتضمن توسعة الفندق من خلال إضافة 70 غرفة إلى الغرف السابقة، وإنشاء مسبح ومطاعم وقاعة للأعراس وغيرها من المرافق".

وتعرضت الفنادق الرئيسية في الموصل (نينوى أوبروي والموصل وآشور) إلى التدمير خلال العمليات العسكرية لاستعادة المدينة من سيطرة تنظيم داعش، وتأخر إعمار تلك الفنادق بسبب غياب دور الاستثمار من جهة، وبسبب المشاكل القانونية التي تتعلق بالعقود السابقة في استثمار تلك الفنادق.