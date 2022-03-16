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الموصل تتخذ قراراً جديداً لمواجهة أزمة الوقود

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-16T19:31:49+0000
الموصل تتخذ قراراً جديداً لمواجهة أزمة الوقود

شفق نيوز/ اتخذ محافظ نينوى، اليوم الاربعاء، قراراً جديداً لحل ازمة وقود المركبات "البنزين" الذي تشهده المحافظة منذ أيام.

وقال نجم الجبوري، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المحافظة وبالتنسيق مع  لجنة وزارة النفط الموفدة الى مدينة الموصل تعلن عن عمل اربع محطات وقودية بنظام 24 ساعة ابتداءً من هذا اليوم. وبين أن هذه المحطات هي "الثقافة وأم الربيعين"، بأيسر المدينة و"الغزلاني والجمهوري" بأيمنها، وذلك من أجل حل أزمة الوقود  التي تمر بها المدينة.

وتدخل ازمة الوقود في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يومها الثامن، مع وصول طوابير السيارات الى مسافات طويلة جداً لم تشهدها المدينة منذ تحريرها.

وتشهد محطات تعبئة الوقود في المدينة زخماً شديداً  اضر بالمصالح الحياتية للمواطنين، كما خلف تبعات سلبية على الواقع الحياتي والمعيشي للسكان.

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