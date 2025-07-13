الموصل.. انتشال جثة شاب بعد 24 ساعة على غرقه في نهر دجلة

شفق نيوز– نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الأحد، بانتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة في نهر دجلة بمنطقة البو سيف، جنوب مدينة الموصل مركز المحافظة، وذلك بعد يوم من فقدانه.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الشرطة النهرية تمكنت من العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، غرق يوم أمس السبت أثناء السباحة في نهر دجلة بمنطقة البو سيف، الواقعة إلى الجنوب من مدينة الموصل.

وأوضح المصدر أن الغريق من سكنة حي وادي حجر في الجانب الأيمن للموصل، وكان قد قصد المنطقة مع مجموعة من أصدقائه بهدف السباحة، إلا أنه فُقد في النهر قبل أن يتم العثور على جثته ظهر اليوم.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ باشرت عمليات البحث منذ لحظة الإبلاغ، حتى تمكنت من انتشال الجثة وتسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.