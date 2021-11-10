الموصل.. انتحار فتاة جراء إجبارها الزواج من "إرهابي سجين"

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، بانتحار فتاة لإجبارها بالزواج من ابن عمها "الارهابي" غربي مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال شهود عيان من سكان قرية الزنازل الواقعة ضمن ناحية حميدات غربي الموصل، لوكالة شفق نيوز، إن فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً أقدمت، اليوم، على شنق نفسها داخل نزلها في القرية ما أدى لوفاتها في الحال".

وبحسب الشهود، فإن "الفتاة انتحرت بعد قيام عمها بفرض مايسمى شعبياً (الحيار) عليها لابنه حتى يتزوجها وكانت رافضة للامر".

وبين الشهود أن "ابن عم الفتاة مايزال في السجن يقضي محكوميته بتهمة من تهم الارهاب والتي من المقرر ان تنتهي بعد اربع سنوات"، مبينين أن "والده يريد فرض (الحيار) على ابنة اخيه لتكون زوجة لولده بعد خروجه من السجن".

وأوضح سكان من القرية، أنه "رغم رفض الفتاة للأمر، إلا أن العادات والاعراف العشائرية فرضت هذا الامر عليها"، مرجحين أن "الفتاة قررت أن تنهي حياتها افضل من بقائها لاربع سنوات تنتظر مسجوناً ينهي محكوميته ليخرج بعدها ويتزوجها".