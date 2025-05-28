الموصل.. انتحار رجل خمسيني شنقاً داخل منزله

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، بأن رجلاً في العقد الخامس من عمره أقدم على الانتحار شنقاً في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل يبلغ من العمر 55 عاماً، معلّقة بحبل داخل إحدى غرف منزله في حي بيسان"، مشيراً إلى "نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف أن "ذوي الضحية أبلغوا الجهات المعنية أن مشاكل مالية متراكمة كانت السبب المرجح لانتحاره"، موضحاً أن "التحقيقات لا تزال جارية للتأكد من ملابسات الحادث ودوافعه الحقيقية".

وأشار المصدر، إلى أن "فرق الأدلة الجنائية باشرت عملها فور تلقي البلاغ، فيما تواصل الأجهزة الأمنية في شرطة نينوى متابعتها للحادثة ضمن السياقات القانونية المعتمدة".