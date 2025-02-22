الموصل.. اليونسكو تحدد موعد تسليم جامع النوري الكبير

شفق نيوز/ كشفت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، موعد تسليم الجامع النوري الكبير في مدينة الموصل إلى الجهة المستفيدة وهي ديوان الوقف السني.

وقال المشرف على أعمال "اليونسكو" في مدينة الموصل، المهندس راكان العلاف، لوكالة شفق نيوز إن "العمل في المئذنة الحدباء انتهى كاملا بينما وصل العمل في الجامع النوري إلى المراحل النهائية"، مشيراً إلى أن "تسليم المشروع إلى الجهة المستفيدة وهي مديرية الوقف السني سيكون خلال شهر رمضان المقبل".

وأوضح أن المنحة الإماراتية خُصّصت لدعم إعمار المئذنة الحدباء والجامع النوري، وكذلك كنيستي الطاهرة والساعة، فيما خصصت منحة الاتحاد الأوروبي لإنشاء 143 منزلاً في المدينة القديمة للموصل على الطراز العمراني التراثي، إلى جانب منح أخرى خصّصت لإعمار مدرسة الإخلاص النموذجية الصديقة للبيئة في المنطقة القديمة أيضاً، وجامع الأغوات الأثري المطل على نهر دجلة، وتشييد الأزقة الداخلية بطريقة تراثية، ومشاريع في قطاع التعليم والتربية وتطوير المهارات ومنع التطرف والتعايش المجتمعي".

كما أشار العلاف إلى أن "العمل في مشروع الجامع وصل إلى المراحل النهائية، إذ اكتملت المئذنة الحدباء، منوها إلى أن القسم الإداري للجامع والجزء الكبير من المصلى ومحلات الوضوء والباحات والحدائق أُكملت.

وبين أن الجامع أعيد تصميمه بما يتوافق مع العمران القديم والشكل الأثري، فأعيد إعمار المئذنة بعد تدميرها بنفس أبعادها وحجمها سابقاً، وبنفس الطابوق والحجارة القديمة والأصلية للجامع، وكذلك الحال بالنسبة للمصلى، مشيراً إلى أن الأجزاء المتضررة عُوّضت بحجارة مشابهة لها".

وأوضح العلاف أن "الإعمار راعى الجانب الهندسي والفني والتراثي بدقّة، ليصبح بالشكل القديم، ويكون قادراً على مواجهة أي خلل أو هزات أرضية حال حدوثها".

وأنهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أعمال ترميم المئذنة الحدباء التاريخية في جامع النوري الكبير وسط مدينة الموصل، بعد أن تعرضت للتدمير في يونيو/حزيران 2017 خلال العمليات العسكرية لاستعادة المدينة من سيطرة داعش".

ويأتي إعمار المئذنة الحدباء وجامع النوري الكبير ضمن مشروع واسع تبنته "يونسكو" وأطلقت عليه "إحياء روح الموصل".

ويتضمن المشروع، إلى جانب الجامع والمئذنة، إعمار كنيستين تاريخيتين بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعمار العديد من المنازل في الموصل القديمة على الطراز التراثي، وإنشاء مدرسة نموذجية صديقة للبيئة ومشاريع أخرى.