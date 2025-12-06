الموصل القديمة.. افتتاح أول فندق تراثي قرب "الحدباء"

شفق نيوز- نينوى

أعلن الناشط الموصلي في مجال التراث، أيوب ذنون، يوم السبت، افتتاح فندق "منارة" كأول فندق تراثي في مدينة الموصل، وذلك في قلب المنطقة القديمة قرب جامع النوري ومئذنته الحدباء.

وقال ذنون لوكالة شفق نيوز، إن "الفندق يشكّل خطوة أولى نحو مشروع أوسع لجعل الموصل القديمة وجهة سياحية تعتمد على إحياء طابعها العمراني".

وأضاف أن "المبنى يستند إلى أحد البيوت التراثية ويهدف إلى منح الزائر فرصة عيش الأجواء الموصليّة التقليدية بكل تفاصيلها".

وأوضح أن "الفندق يضم عشرة غرف مصممة بطراز تراثي يحاكي تاريخ الموصل"، مؤكداً أن "هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية لإحياء التراث المحلي وتعزيز الحركة السياحية في المدينة بعد سنوات من التحديات".

الجامع الكبير النوري أو الجامع الكبير أو جامع النوري الكبير هو من مساجد العراق التاريخية ويقع في الساحل الأيمن (الغربي) للموصل. وتسمى المنطقة المحيطة بالجامع محلة الجامع الكبير.

بناه نور الدين زنكي في القرن السادس الهجري أي أن عمره يناهز التسعة قرون، يُعتبر الجامع ثاني جامع يُبنى في الموصل بعد الجامع الأموي، أعيد إعماره عدة مرات كانت آخرها عام 1363هـ/1944م.