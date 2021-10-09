الموصل.."العتاكَة" يباشرون برفع لافتات المرشحين عشية انطلاق التصويت العام

شفق نيوز/ قامت مجموعة من جامعي الحديد و"السكراب" اليوم السبت، بإزالة لافتات المرشحين للانتخابات عشية انطلاقها في مدينة الموصل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "المجاميع التي يطلق عليها تسمية (العتاكة) بدأت برفع اللافتات من شوارع الموصل لبيع حديدها".

وأضاف مراسلنا؛ أن هذه المجاميع قامت برفع عشرات اللافتات الموجودة في الأحياء السكنية وتمزيق الصور واخد حديدها من أجل بيعه والاستفادة منه".

وأشار إلى ان "العتاكة يتنقلون بـ(الستوته) ويحملون معهم مولدا كهربائيا صغيرا و(كوسره) لتقطيع اللافتات ونقلها بسرعة كبيرة".

ومن الجدير بالذكر ؛ أن الاقتراع العام في عموم العراق سينطلق عند الساعة السابعة من صباح يوم الأحد 10 تشرين الأول الحالي.