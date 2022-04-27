الموصل.. الطوابير تحاصر محطات الوقود ومسؤولون يكشفون عن "نظام جديد" لحل الأزمة

شفق نيوز / كشفت قائممقامية قضاء الموصل، يوم الأربعاء، عن فشل تطبيق الطريقة الحالية للتزود بالوقود من المحطات اعتماداً على بطاقة السكن، فيما كشفت عن "نظام جديد" سيطبق لحل هذه الأزمة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ الذي أجرى جولة ميدانية في شوارع مدينة الموصل إن طوابير السيارات أمام محطات الوقود في الموصل بدأت تكتظ بشكل كبير بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر.

من جهته؛ قال قائممقام الموصل أمين الفنش لوكالة شفق نيوز؛ إن "فشل تطبيق التزود بالوقود باستخدام نظام بطاقة السكن في المحطات تسبب بعودة الأزمة".

وأضاف الفنش أن "العمل جارٍ الآن على إعداد كوبون أي نظام البطاقة الوقودية لتحديد حصص المركبات ومعرفة حاجة المدينة".

يجدر بالذكر أن محافظة نينوى حصتها 2.400.000 لتر من الوقود يوميا، لكن الازمة تلاحق سكانها منذ عدة اشهر.