سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الموصل.. الحشد الشعبي يصادر سندات ملكية أراضٍ سكنية من أصحابها

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-05T16:14:51+0000
الموصل.. الحشد الشعبي يصادر سندات ملكية أراضٍ سكنية من أصحابها

شفق نيوز/ صادر الحشد الشعبي العشرات من سندات ملكية الأراضي الزراعية على مدى يومين من أصحابها في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، وفق ما أفاد عدد من أصحاب السندات المصادرة.

وقال هؤلاء لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الحشد الشعبي صادرت أمس الأربعاء واليوم الخميس العشرات من سندات ملكية الأراضي والدور السكنية من أصحابها في جنوب شرقي الموصل وطلبت منهم مراجعة مكتب الحشد في شارع الغابات".

وأضافوا بالقول، "بعد مراجعة المكتب، قال لهم مسؤولو الحشد هناك إنهم لن يسمحوا لهم بالبناء حتى يحضر صاحب الجمعية".

وكان هؤلاء المواطنون قد حصلوا على سندات ملكية الأراضي السكنية من جمعية الحدباء وهي واحدة من أقدم الجمعيات المرخصة في الموصل.

وتظهر أحد سندات الملكية التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، بأنه سند ملكية أصولي، وكتب عليه بأن جنس الأرض سكني ويقع جنوب شرقي الموصل على مقربة من سيطرة دوميز.

وقال أحد أصحاب السندات، والذي يعمل على تشييد مسكن على أرضه، لوكالة شفق نيوز، إنه راجع مقر الجمعية في شارع الدركزلية ليبلغ مسؤوليها بأن قوة من الحشد صادرت مستمسكاتهم ومنعتهم من البناء في اراضيهم حتى يحضر صاحب الجمعية الى مقر عمليات الحشد.

وأضاف، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، "لكن صاحب الجمعية رفض ذلك، وقال لا يوجد أي مبرر لذهابي ولا يوجد اي شكوى وما قاموا به امر غير قانوني ومستفز، وهناك غايات أخرى من هذا الامر". 

وقال شخص آخر من أصحاب سندات الملكية المصادرة لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثة كانت يوم أمس واليوم ايضاً منعوا أصحاب الدور وصادروا المزيد من المستمسكات، وقالوا لهم لايسمح باكمال البناء حتى يحضر مسؤول الجمعية".

ودخلت فصائل عدة من الحشد الشعبي إلى مدينة الموصل واتخذت لنفسها مقرات هناك عقب استعادة الجيش العراقي للمدينة من تنظيم داعش عام 2017.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "لواء الشبك في الحشد الشعبي يمنع العرب السنة من بناء الدور السكنية في مناطق شرقي وجنوب شرقي الموصل".

وأضاف المصدر أن "هذا المنع يأتي رغم أن كل شيء أصولي وقانوني، ويمتلك أصحاب تلك الأراضي سندات ملكية تخولهم تشييد مساكن عليها".

وتدمرت أجزاء واسعة من الموصل خلال الحرب التي استمرت نحو عشرة أشهر لاستعادة المدينة من قبضة داعش، وهو ما يحول دون عودة آلاف النازحين الذين تدمرت أو تضررت منازلهم.



related

ارتفاع حدة الحرائق وحالة وفاة جديدة جراء كبريت المشراق

Date: 2019-06-27 15:15:29
ارتفاع حدة الحرائق وحالة وفاة جديدة جراء كبريت المشراق

وفاة راعٍ للأغنام متأثرا بجراح أصيب بها قبل 10 أيام

Date: 2020-10-30 07:37:44
وفاة راعٍ للأغنام متأثرا بجراح أصيب بها قبل 10 أيام

نينوى تتخذ جملة اجراءات لدرء كورونا وتكشف نتائج فحص 12 حالة

Date: 2020-02-27 18:02:13
نينوى تتخذ جملة اجراءات لدرء كورونا وتكشف نتائج فحص 12 حالة

الحشد الشعبي يصدر توضيحا على مدير تربية كركوك ويمهله 24 ساعة للرد

Date: 2019-12-12 16:58:52
الحشد الشعبي يصدر توضيحا على مدير تربية كركوك ويمهله 24 ساعة للرد

"العنف الاسري" يودي بحياة شابة في قديمة الموصل

Date: 2020-05-31 12:13:11
"العنف الاسري" يودي بحياة شابة في قديمة الموصل

زوجة الاب تقتل طفلاً في الموصل

Date: 2019-07-03 20:12:24
زوجة الاب تقتل طفلاً في الموصل

صحة نينوى تتحرك لصد الموجة الثانية والموصليات يتبرعن بـ"الذهب" لمواجهة كورونا

Date: 2020-11-03 11:02:05
صحة نينوى تتحرك لصد الموجة الثانية والموصليات يتبرعن بـ"الذهب" لمواجهة كورونا

إغلاق أحد مداخل الموصل جراء عطل في أجهزة فحص كورونا

Date: 2020-02-29 21:29:51
إغلاق أحد مداخل الموصل جراء عطل في أجهزة فحص كورونا