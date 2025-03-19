الموصل.. اعتقال جزارين وسط تحذيرات من الحمى القلاعية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء ، بأن مديرية الجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الرقابة الصحية، نفّذت حملة ضد عمليات الذبح العشوائي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل (مركز المحافظة)، أسفرت عن اعتقال أربعة جزارين ضبطوا وهم يذبحون المواشي خارج المجازر الرسمية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار اللحوم غير الخاضعة للرقابة الصحية، لا سيما في ظل تفشي مرض الحمى القلاعية، الذي دفع المستشفى البيطري في نينوى إلى تحذير المواطنين من شراء اللحوم التي لا تحمل ختم الفحص البيطري الرسمي.

وأضاف المصدر أن الجهات المتخصصة تشدد على ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة، خصوصاً بعد فرض إجراءات مشددة على قطاع الثروة الحيوانية، عقب تسجيل إصابات واسعة بمرض الحمى القلاعية في منطقة كوكجلي، شرقي الموصل، ما استدعى فرض حجر صحي على 22 حقلاً للمواشي.

يُذكر أن تفشي المرض أدى إلى تراجع كبير في أسواق اللحوم بالمدينة، في ظل مخاوف المواطنين من شراء اللحوم غير الخاضعة للفحص، بينما تؤكد الجهات البيطرية أن المرض لا ينتقل إلى البشر، لكنه يشكل خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية، مما استدعى حملات رقابية وأمنية لضبط الأسواق والمجازر.