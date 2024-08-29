الموصل.. اطلاق نار داخل مستشفى يصيب موظفاً حكومياً بجروح خطيرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بأن موظفاً بدائرة الصحة أصيب بجروح بليغة إثر مشادة كلامية تلاها إطلاق نار من قبل قوة تابعة لأحد شيوخ العشائر داخل مستشفى السلام بمدينة الموصل، مركز المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مشادة كلامية بين مرافقي أحد شيوخ العشائر وموظف بالمستشفى تطورت عند باب الخروج، مما دفع المرافقين لفتح النار على المنتسب، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن الشرطة قد "فتحت تحقيقاً في الحادثة لمعرفة تفاصيلها والجهة المسؤولة عنها".