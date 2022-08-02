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الموصليون ينامون ليلتهم في سياراتهم للحصول على البنزين

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-02T20:50:00+0000
الموصليون ينامون ليلتهم في سياراتهم للحصول على البنزين

شفق نيوز/ يبات المواطنون من سكان مدينة الموصل مركز محافظة نينوى ليلتهم في سياراتهم المتوقفة في طوابير الوقود لغرض الحصول على البنزين.

ويعزو مراسل وكالة شفق نيوز، سبب ذلك إلى تأخر إصدار البطائق الوقودية التي تستغرق شهرا ونصف الشهر أو أكثر وبعضها تواجه مشاكل في التسجيل، موضحا أن من لديهم بطاقات وقودية يحتاجون الى ساعة او اكثر للتزود بالوقود.

وأضاف بهذا فإن البطاقة لم تنهي الازمة انما خلقت مشكلة جديدة. 

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز، في الموصل، إن دائرة المشتقات النفطية تمتنع عن الادلاء بأي تصريح أو معلومة بذريعة ان التصريح لوسائل الاعلام ممنوع بتوجيه من العاصمة بغداد. 

ويقول مصدر مطلع في المنتجات النفطية، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك فوضى كبيرة في طريقة التوزيع"، مبينا أن "بعض المحطات بدأت العمل بنظام البطاقة الوقودية والبعض الآخر ماتزال تعمل بنظام الزوجي والفردي مما زاد الثقل على هذه المحطات".

 وتشتد أزمة الوقود في نينوى كلما اشتدت أزمة الوقود في أربيل ودهوك، بسبب فرق التسعيرة ولجوء المئات إلى الموصل للحصول على الوقود منها.

 

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