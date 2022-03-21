الموصليون في طوابير طويلة للحصول على الدفء.. صور

شفق نيوز/ يتجمع سكان مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، فجراً أمام محطات تعبئة الوقود للحصول على النفط الابيض واستخدامه كوسيلة تدفئة بعد موجة البرد الاخيرة التي ضربت البلاد.

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن الموصليين يتجمعونفجر كل يوم، وسط اجواء باردة ودرجات حرارة منخفضة، أمام محطات الوقود للحصول على حصصهم من النفط الابيض بواقع 50 لتر شهرياً لكل عائلة، مشيراً إلى أن غالبية الناس تنتظر منذ ساعات الفجر الاولى للحصول على هذه الحصة التي غالباً ماتنفد بعد ساعات.

وبين مراسلنا، أن الازمة تفاقمت مع موجة البرد الاخيرة وحاجة السكان للنفط الابيض الذي يستخدم كمادة اساسية في وسائل التدفئة داخل المنازل.

وتعاني مدينة الموصل من ازمات عديدة بعضها كانت من نتائج الحرب الاخيرة، واخرى نتيجة اخفاقات الحكومات المحلية المتعاقبة والخطط الخاطئة الي تعمل بها مثل ازمات المشتقات النفطية.

ويقول ناشطون في مجال العمل الاغاثي إن الموصل باتت اليوم "أم الازمات"، ولاقدرة لسكانها على الاحتجاج ومن يتظاهر سيجد سيلاً من التهم بوجهه لاقدرة له على مواجهتها.