الموسيقى العسكرية العراقية تستعد لمهرجان لندن الدولي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، عن مشاركة وفد من الجوق الموسيقي التابع لصنف الموسيقى العسكرية في المؤتمر التحضيري والممارسات الأولية الخاصة بالمهرجان الدولي للموسيقى العسكرية (MMS) المقام في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوفد ترأسه مدير مديرية صنف الموسيقى العسكرية، اللواء عامر جواد كاظم، وذلك استعدادًا لمشاركة الموسيقى العسكرية العراقية في هذا المهرجان الدولي المرموق.

ويعد المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية (MMS)، الذي يقام سنوياً في العاصمة البريطانية لندن، أحد أبرز الفعاليات الموسيقية العسكرية في العالم.

ويشارك فيه عدد من الفرق العسكرية البريطانية والدولية، مقدّمة عروضاً موسيقية واستعراضية تعكس تراث الجيوش وتقاليدها.

يهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي وتسليط الضوء على دور الموسيقى في التعبير عن الانضباط والوطنية، ويُقام عادة في قاعة "رويال ألبرت هول" العريقة بحضور جماهيري واسع.