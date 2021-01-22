الموسيقار نصير شمه يطالب بمحاربة العنف ومحاكمة قنوات "الحقد الديني"

شفق نيوز/ طالب الموسيقار العراقي نصير شمه، يوم الجمعة، بمحاكمة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تستغل الشباب وتحرضهم على القتل باسم الدين والطائفة، مؤكداً على أن الجميع مسؤولية محاربة التطرف.

وقال شمه في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز "صباح أمس صدمت بخبر الانفجار في بغداد. ظللت اكتب وامحو ثم اكتب وامحو فالغضب الذي في داخلي كبير".

وأضاف "كل قناة تبث الحقد الديني وتحرض على القتل باسم الدين او تقوم ببث الفتنة بين الاديان والطوائف يجب ان يحاكم كل من له علاقة بها، وكذلك المواقع الإلكترونية الشبيهة".

وشدد الموسيقار الشهير على أن "تكون بيئة المدارس بيئة صحية، يجب ان نحارب من يستغل الشباب، بتوعية الشباب لا بدفعهم نحو افكار القتل كي يكونوا ضحية الارهاب ثم كي نصبح نحن ضحاياهم".

وختم شمه بالقول "من يقاتلون الان باسم الدين والطائفة يقتلون الدين. ونحن جميعا مسؤولين عن هذا، خالص العزاء لكل الشعب العراقي على هذا المصاب".

وشهدت العاصمة بغداد صباح يوم أمس الخميس تفجيراً انتحارياً مزدوجاً استهدف سوقاً للملابس في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة، وأسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 110 آخرين بجروح متباينة.