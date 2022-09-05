"الموديل الأوروبي" يبشر بشتاء ممطر في العراق

شفق نيوز / توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، يوم الاثنين، موسم الأمطار في عموم المحافظات العراقية خلال الشهرين الأخيرين من عام 2022، وذلك طبقاً للنشرة الموسمية لـ"الموديل الأوروبي".

و"الموديل الأوروبي" هو المركز الأوروبي للتنبؤ بالطقس للمدى المتوسط, وهو عبار عن منظمة دولية توحد معظم الدول الأوروبية في مجال الطقس، ويقع مقرها في مدينة ريدينغ في بريطانيا.

وقال عطية، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن "النشرة الموسمية للموديل الاوربي للتحديث الصادر في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، جاءت مطابقة للتوقعات الموسمية السابقة".

وأضاف أن "هناك بداية موسم ضعيفة للأمطار، فخلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ستكون أقل من المعدل"، مردفاً بالقول: "لكن نتفائل خيراً بشهري كانون الأول والثاني المقبلين، وبقية أشهر الربيع، لتكون مقاربة للمعدل وأعلى أحياناً".

وأشار عطية، إلى أن "مناطق إقليم كوردستان، تبقى الأقل تساقطاً للأمطار، حسب التحديثات الأخيرة".

وشهد العراق خلال العامين الماضيين (2020، 2021) انخفاضاً كبيراً بنسب المتساقطات (الأمطار والثلوج)، الأمر الذي زاد من نسب الجفاف وانخفاض مناسيب الأنهر والبحيرات والجداول في معظم أنحاء البلاد.