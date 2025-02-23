"الموجة الصفرية" قادمة.. العراق على موعد مع "البرد الأشد" منذ 30 عاماً

شفق نيوز/ كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "يوم غد الاثنين ستكون موجة البرد الأشد في جميع أنحاء العراق وتبلغ ذروتها في الأيام الثلاثة المقبلة خاصة في المدن الجنوبية بما فيها البصرة وميسان والمثنى، حيث ستتدنى معدلات الحرارة بمقدار 6 درجات دفعة واحدة عما سجل لهذا اليوم وتسجيل معدلات دون الـ14 مئوية نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وأقل من ذلك غربي وشمالي البلاد".

وأضاف "في ساعات الفجر تبلغ دون أربع درجات ودون الصفر المئوي في المنطقة الشمالية والأجزاء الغربية، فيما ستتراوح واحد سالب والصفر المئوي في أغلب المدن الوسطى والفرات الأوسط من يوم الثلاثاء".

وتابع الزيادي "هذه الموجة الباردة الأشد منذ 30 عاماً وهذا حدث يعتبر الأدنى منذ منتصف شباط 1992 والتي شهدت سقوط ثلوج في أغلب مدن البلاد".

وحذر الراصد الجوي "من البرد القارص في المناطق الصحراوية"، داعياً إلى تعطيل الدوام الدراسي للمراحل الابتدائية، مؤكداً أن "انكسار الموجة الباردة تدريجياً سيبدأ من يوم الخميس المقبل".