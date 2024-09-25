الموت يُغيِّب عازف العود العراقي سامي نسيم

شفق نيوز/ نعى تجمع "فنانو العراق" في بيان، صباح اليوم الأربعاء، رحيل الفنان عازف العود العراقي (سامي نسيم).

بدورها قالت نقابة الفنانيين العراقيين في بيان، ان الفنان الكبير سامي نسيم عضو المجلس المركزي للنقابة وافته المنية هذا اليوم اثر مرض عضال.

يذكر أن الفنان الراحل هو مؤسس ورئيس "فرقة بغداد للعود" منذ 2013، ومدير "دار العود العراقي وورشة صناعة الآلات الموسيقية، وانتخب عضوا للمجلس المركزي لنقابة الفنانين العراقيين في الدورة الحالية.

و فاز نسيم بجائزة الإبداع الخاصة بالدولة لمرتين وشارك في العديد من المهرجانات وقدم مسيرة تليق بسمعة الفن، وفقا لبيان نقابة الفنانيين.