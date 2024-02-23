الموت يٌغيّب الكاتب والصحفي العراقي طارق الحارس

شفق نيوز/ توفي الكاتب والصحفي طارق الحارس، يوم الجمعة، عن عمر ناهز 60 عاماً اثر مرض عضال.

وتوفي الحارس في مدينة (اديلايد) باستراليا وهو محل إقامته بعد أن هاجر من العراق منذ سنوات طوال.

وولد الراحل في العاصمة بغداد بالعام 1964، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الآداب بجامعة بغداد العام 1985.

وكتب عشرات المقالات في الصحف والمواقع الالكترونية العراقية، وهو أيضا رئيس الجمعية الثقافية في ولاية جنوب استراليا ، وعضو في اتحاد الكتاب والصحفيين بالعراق، وعضو في اتحاد الكتاب العرب .