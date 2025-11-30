الموت يُغيّب الفنان العراقي قاسم اسماعيل

شفق نيوز - بغداد

نعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان، رحيل الفنان قاسم اسماعيل والذي وافته المنية، اليوم الأحد، إثر مرض عضال.

وكان الفنان يعاني طيلة الفترة الماضية من المرض والذي صيّره طريح الفراش قبل أن يفارق الحياة مسدلا الستار على مسيرة فنية استمرت حقبة من الزمن.

يذكر أن الفنان الراحل، الذي دخل الإذاعة والتلفزيون عام 1972 وشغل منصب نائب نقيب الفنانين، خلد بصوته العديد من الأغاني الوطنية التي جمعت بين الطابع الشعبي والوطنية. بدأ مسيرته الفنية في الستينيات ببغداد وتألق في الثمانينيات إلى جانب كبار الفنانين، كما شارك في مهرجانات عراقية وعالمية، تاركًا بصمة واضحة في ذاكرة الأغنية العراقية.