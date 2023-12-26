الموت يُغيّبُ الفنان العراقي صبحي الخزعلي

شفق نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الثلاثاء، رحيل الفنان صبحي الخزعلي.

وتوفي الفنان عن عمر ناهز 80 عاماً وهو من مواليد العام 1943 في مدينة "قلعة صالح" بمحافظة ميسان جنوبي العراق.

والراحل ‏مخرج تلفزيوني ومسرحي ومدرس في معهد الفنون الجميلة ورئيس الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين‏.

وأخرج للمسرح 22 عملا مسرحيا عراقيا وأخرج للتلفزيون 4 مسلسلات وكثيرا من البرامج التلفزيونية. من أعماله مسرحية (العراق العظيم) ومسلسل (نبيه وصالح).