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الموت يُغيّب الفنان العراقي سعد مجيد

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-05T09:05:13+0000
الموت يُغيّب الفنان العراقي سعد مجيد

شفق نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان رحيل الفنان سعد مجيد والذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر مرض عضال.

يذكر أن الفنان الراحل ممثل عراقي من مواليد بغداد بدأ مشواره الفني في الدوبلاج و شارك في الجزء الأول من برنامج "افتح ياسمسم" بإشراف الفنان الكبير فيصل الياسري، وبعد الأحداث التي مرت بالعراق توقف الدوبلاج، أما في التسعينيات فكانت لي تجربتان في الأردن، بعدها حدث انقطاع، وكانت العودة في العام 2009، حيث قام بدبلجة عملين في سوريا.

وبدأ مشواره في التلفزيون في مسلسل (ودار الزمن) لنبيل يوسف، وهو أول مسلسل درامي له في العام 1986 وكذلك أدى دوراً في مسلسل (البقاء على قيد العراق) للمخرج أكرم كامل والمؤلف حامد المالكي.

ومن أهم أعماله مسلسل "الإيدز" الذي صور في سوريا، والذي حظي بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور، وأيضا أدى دورا في مسلسل "سواد الليل، وفي المسلسل "أمطار النار"، وفي مسلسل "امرأة في الثلاثين" وهو من تأليف صباح عطوان ويعد بمثابة الجزء الثاني، ولكن بشكل منفصل عن المسلسل العراقي الشهير "فتاة في العشرين"، والمسلسل الآخر هو ( ألماز) أيضا من تأليف صباح عطوان.

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