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الموت يُغيّب الفنانة التشكيلية العراقية يُسرى العبادي

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-29T12:42:20+0000
الموت يُغيّب الفنانة التشكيلية العراقية يُسرى العبادي

شفق نيوز/ أعلن الملتقى العراقي للثقافة والفنون في العاصمة الأردنية عمان، يوم الأربعاء، وفاة الفنانة التشكيلية العراقية يُسرى العبادي عن عمر ناهز 61 عاماً.

ونعى الملتقى في بيان، الفنانة العبادي الذي وافتها المنية اليوم المصادف 29 - 6 - 2022.

والفنانة الراحلة يُسرى العبادي من مواليد العام 1961 في محافظة الديوانية، وأكملت دراستها الإبتدائية والمتوسطة والثانوية في المحافظة ذاتها التي تقع جنوبي العراق.

وفي العام 1985 حصلت على شهادة البكالوريوس من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد.

وشاركت الراحلة في العديد من المعارض داخل بلدها منها في دبي الكويت عمان وألمانيا وفرنسا وأمريكا وإسبانيا .

كما شاركت في معارض المشتركة لجمعية الفنانين التشكيليين العراقيين .

وعملت رسامة في جريدة بغداد 2002 - وجريدة الأديب 2004 - وجريدة الحقيقة 2003

وعملت ايضا اختصاصية تربوية في وزارة التربية العراقية .

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