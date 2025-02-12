الموت يأتي على طفلين وشاب في ديالى وكلار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الأربعاء الخميس بمصرع شاب وطفل والعثور على جثة رضيع في 3 حوادث متفرقة في محافظة وإدارة كرميان.

ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية عثرت على جثة متفسخة تعود لطفل بعمر أقل من سنة مرمية قرب مكب للنفايات في منطقة الرازي بمدينة بعقوبة وفتحت تحقيقا بالحادث".

وبين المصدر أن "شابا يقود دراجة نارية لقي مصرعه وأصيب 3 مدنيين داخل سيارة نتيجة حادث اصطدام في قضاء كلار ضمن إدارة كرميان على حدود ديالى

وفي حادث ثالث لقي طفل بعمر 6 سنوات مصرعه بحادث دهس من قبل سيارة مسرعة في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى.