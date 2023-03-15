الموت يمنع مُدرسة عراقية من الاحتفال بشهادة "الماستر" لدى عودتها من إيران

شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، بأن ثلاثة أشخاص عراقيين وإيرانيين بينهم امراة سقطوا ضحايا بحادث سير أثناء عودتهم من الأراضي الايرانية الى العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مُدرسة من ناحية قره تبه، شمال شرق محافظة ديالى، لقيت مصرعها بحادث سير على طريق محافظة كرمنشاه الايرانية بعد عودتها من رحلة دراسية بعد حصولها على شهادة الماجستير من احدى الجامعات الايرانية".

واضاف المصدر ان "الحادث وقع بعد انقلاب عجلة أجرة صغيرة تقل المُدرسة ومدنياً عراقياً آخراً من قضاء شهربان، فيما تسبب الحادث ايضا بمصرع سائق العجلة وهو ايراني الجنسية وكان ينوي نقلهم الى الحدود العراقية الايرانية".