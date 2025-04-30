الموت يغيّب الأديب العراقي "رجب الشيخ"

شفق نيوز/ توفي الأديب العراقي رجب الشيخ، عن عمر يناهز 71 عاماً بعد صراع مع مرض عضال.

ونعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق في بيان اليوم، الشيخ، الذي فارق الحياة ببغداد بعد معاناة مع المرض الخبيث.

ورجب عبد الرضا الساعدي المعروف برجب الشيخ كاتب وأديب وشاعر ولد في بغداد عام 1954 وشغل عضوية ومناصب ادبية من بينها عضو الاتحاد العام للأدباء والكتّاب،

المدير المفوض لمؤسسة قلم الثقافية، و نائب رئيس مؤسسة تجديد الأدبية، و رئيس تجمع الشيخ الثقافي، وعضو اتحاد الصحفيين العراقيين

له قصائد ودراسات نقدية منشورة في عدد من الصحف العراقية والمصرية والمغرب العربي

و صدرت له مؤلفات ثلاثة: غوايتك لها أثر 2015، نهارات مؤجلة 2016، والماء 2017.