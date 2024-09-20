الموت يغيب رائد المقامقات العراقية في كركوك

شفق نيوز/ توفي يوم الجمعة، مدير البيت الثقافي الأسبق هاشم زينل عثمان، بعد مرض كان قد ألمّ به عن عمر ناهز 76 عاماً قضاها بين المقامات والتمثيل والاخراج التلفزيوني في محافظة كركوك.

والراحل فنان ومخرج تلفزيوني وخبير في مجال التراث والفلكلور الشعبي ومدير أسبق لبيت المقام العراقي، بحسب معاون قصر الثقافة والفنون في كركوك، عمار البياتي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

والفقيد هاشم زينل، شكل رحيله خسارة كبيرة للفن والوسط الثقافي في كركوك، فقد عرف عنه أنه واحد من أبرز قارئي المقامات وعمل في مجال الإذاعة والتلفزيون، كما يقول البياتي.

وأضاف البياتي، أن الراحل ساهم مع اخرين على تأسيس بيت المقام العراقي في كركوك عام 1994 بتعاون يحيى ادريس وخالد السامرائي ومقداد محمد وهاشم زينل ومحمد رؤوف.

وجرت مراسم دفن رائد المقام العراقي في كركوك، في احد مقابر المحافظة، حيث وارى الثرى تاركاً معه تاريخاً فذاً وعملاً ثقافياً في مجال المقام العراقي.

والراحل هاشم زينل عثمان، من مواليد كركوك 1948 ولد في محافظة كركوك، وله ولد وبنت واحد وعمل في مجال المقامات، وكان رئيس بيت المقام العراقي وعمل في المسلسلات المحلية التي انتجتها وسائل الاعلام المحلية في كركوك، وعمل كمخرج تلفزيوني أيضاً.