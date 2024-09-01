الموت يغيب "أبو علي" المعيل لمئات العوائل الفقيرة شمالي ذي قار

شفق نيوز/ غيّب الموت صاحب مؤسسة "كرسي الفقراء" الخيرية، حسن زياد، في ذي قار، يوم الأحد، الذي كانت مؤسسته تعيل مئات العوائل الفقيرة في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة.

وذكر ناشطون لوكالة شفق نيوز، أن "حسن زياد الشهير باسم (أبو علي) في الخمسينيات من عمره، توفي اليوم في مستشفى قضاء قلعة سكر، وهو صاحب مؤسسة (كرسي الفقراء) التي تعيل أكثر من 300 عائلة في مناطق شمالي ذي قار أسبوعياً باحتياجاتها كافة".

وبينوا أن "أبو علي تعرض فجأة اليوم لوعكة صحية نُقل على إثرها لمستشفى القضاء، لكنها لم تمهله حيث توفي هناك"، لافتين إلى أن "أبو علي سيتم تشييعه مساء اليوم بحضور حكومي ومحلي كبير".

يشار إلى أن مؤسسة "كرسي الفقراء" الخيرية التي يديرها الراحل أبو علي، هي مشروع خيري قائم على مساعدة العوائل الفقيرة من خلال جمع التبرعات لهم من ميسوري الحال في مناطق شمالي ذي قار.