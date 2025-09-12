الموت يغيب الفنان والمخرج العراقي عباس الحربي في استراليا

شفق نيوز - بغداد / كانبرا

توفي الفنان والمخرج العراقي عباس الحربي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 75 عاماً في دار الغربة بأستراليا، وفقا لما أعلنته نقابة الفنانين العراقيين في بيان نعت فيه الراحل.

يذكر أن الراحل من مواليد العام 1950، وهو ممثل ومخرج عراقي بدأ ممثلًا جادًا في العديد من المسرحيات والمسلسلات، ومارس الإخراج المسرحي، وأخرج أكثر من عشر مسرحيات، وهو من القلائل الذين تواصلوا مع الوطن عبر كتابته للعديد من الأعمال الفنية سواء للمسرح أو المسلسلات الدرامية، والتي تناولها النقاد وبقيت في ذاكرة المُشاهد.

ومن أهم أعماله ممثلًا مسلسل خيوط من الماضي 1993، وأشهى الموائد في مدينة القواعد 1999، وفيلم القفاز الأبيض 1997، ومن مؤلفاته الدرامية مسلسل الحواسم 2004، ومتى ننام 2011.