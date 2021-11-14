"الموبايل" يودي بحياة سائق دراجة في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاحد، بمصرع مدني جراء حادث مروري شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مدنياً يستقل دراجة نارية لقي مصرعه بعد انقلابها قرب منطقة الحجاج جنوبي قضاء بيجي شمالي صلاح الدين".

وبين أن "سبب الحادث إهمال سائق الدراجة واستخدامه لجهاز الموبايل أثناء السير ما أدى إلى فقدان السيطرة على الدراجة وانقلابها"، مشيرا الى نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية.

وتشهد محافظات عدة تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب تهالك الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.