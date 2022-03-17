الموانئ العراقية تلغي تسجيل دخول السفينة الإماراتية الغارقة: إجراء إداري

شفق نيوز/ ألغت الموانئ العراقية يوم الخميس، دخول السفينة الاماراتية الغارقة قبالة السواحل الإيرانية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ أن قرار الإلغاء جاء بعد غرق الباخرة التي كانت متوجهة صوب ميناء أم قصر العراقي.

وأوضح مصدر في الشركة العامة لموانئ العراق لوكالة شفق نيوز؛ أن قرار إلغاء دخول الباخرة الإماراتية تم اتخاذه بعد غرقها، كونها كانت مسجلة على انها سوف تدخل المياه العراقية، اليوم، ولهذا تم الغاء الدخول حتى لا يترتب على دخولها أي إجراءات مالية وغيرها.

وأضاف أن الغاء الدخول جاء كإجراء إداري معمول به مع أي باخرة مسجل دخولها العراق ولا تدخل لاسباب عديدة كالغرق او الأعطال او الغاء الرحلات وغيرها من العوارض.

وأوردت وكالة "إرنا" للأنباء أن "سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها سيارات غرقت على مسافة نحو 50 كلم قبالة عسلويه" في محافظة بوشهر (جنوب غرب)، و"بدأت عملية بحث لانقاذ أفراد طاقمها الثلاثين"، وذلك نقلا عن مسؤول محلي في مجال السلامة البحرية والموانئ.

بدوره أكد نزار قدورة، مدير العمليات في شركة سالم المكراني للشحن، للأسوشيتدبرس أن السفينة "السالمي 6" غرقت الخميس قبالة إيران.

وقال إن عناصر الإنقاذ أنقذوا 16 من أفراد الطاقم، ووصل 11 شخصا آخرين إلى قارب نجاة، في حين أنقذت ناقلة قريبة شخصا واحدا. وما يزال اثنان من أفراد الطاقم في الماء. وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن منقذين إيرانيين يحاولون إنقاذهما من في البحر.

وأضاف قدورة أن الطاقم يتكون من مواطنين من السودان والهند وباكستان وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا.

وأوضح أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء أم قصر بالعراق وعلى متنها سيارات وشحنات أخرى.