الموانئ العراقية تفتتح النفق المغمور في ميناء الفاو بالبصرة

شفق نيوز- البصرة

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم السبت، افتتاح النفق المغمور بنسبة إنجاز تجاوزت 95٪، مؤكدة أن المشروع وصل إلى مراحله النهائية وأصبح جاهزاً لمرور المركبات بعد استكمال الأعمال الختامية المتبقية.

وقال مدير الموانئ فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع واجه تحديات كبيرة ومعقدة، داخلية وخارجية، وتمت محاربته ومحاولة عرقلته في أكثر من مرحلة، إلا أن الجهود الفنية والإصرار أسهما في تجاوز تلك العقبات والوصول إلى هذا المستوى المتقدم من الإنجاز".

وأضاف أن "الشركة مستمرة في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية، الذي يمثل بوابة العراق الاقتصادية وممراً استراتيجياً يمتد لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، ويربط الجنوب بالشمال وبشبكة نقل متكاملة تشمل الطرق والسكك الحديدية والطاقة".

وأكد أن "مشروع طريق التنمية المكمل للنفق المغمور تم استكمال دراساته وتصاميمه النهائية ورفعه إلى الحكومة"، مبيناً أنه "يمثل ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي في العراق خلال المرحلة المقبلة".

و"النفق المغمور" هو أحد المشروعات الحيوية في ميناء الفاو الكبير، الذي يقع في جنوب محافظة البصرة، ويربط بين الفاو ومنطقة أم قصر في جنوب العراق أيضا عن طريق البحر.