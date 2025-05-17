الموانئ العراقية تعلن إنجاز المقطع الأول من طريق التنمية

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، يوم السبت، عن تنفيذ المقطع الأول من مشروع طريق التنمية، والذي يبدأ من ميناء الفاو الكبير، وجرى استلامه بشكل كامل من الجهة المنفذة.

وقال مدير الشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الطريق ينفذ بثلاث مسارات مخصصة لحركة الشاحنات والأحمال الثقيلة، ومحاطة بجدار سلامة ذو نوع خاص وبأعلى المواصفات العالمية، لضمان انسيابية النقل وتعزيز المرور الٱمن".

وأضاف أن "شركة الموانئ العراقية بدأت بعمليات الاستلام والتسليم للموقع تمهيدًا لانطلاق الأعمال الميدانية"، موضحاً أن "المقطع الأول من الطريق يمتد من ميناء الفاو إلى النفق المغمور بطول 51 كم، ومن ثم يمتد من النفق إلى الطريق الرئيسي لسفوان بطول إضافي يبلغ 11 كم، ليصل طول هذا المقطع إلى 62 كيلومتراً".

وأشار إلى أن "المشروع يتضمن جسرين رئيسيين، الأول بطول 805 أمتار والثاني بطول 300 متر، كما سيتم تجهيز الطريق بمنظومة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، تنفذها شركة سامسونك، لتوفير طاقة مستدامة وتكنولوجيا حديثة".

وأكد الفرطوسي أن "هذا المشروع يمثل الخطوة الأولى في تنفيذ طريق التنمية، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لربط الموانئ العراقية بالمنافذ البرية وتعزيز البنية التحتية للنقل".

ويُعدّ ميناء الفاو الكبير مشروعاً استراتيجياً في أقصى جنوب العراق، يقع في شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة، يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي، من خلال ربطه بشبكات النقل العالمية.

تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليارات دولار، وتغطي مساحته 54 كيلومترًا مربعًا.

ومن المتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 99 مليون طن سنويًا، مما يجعله واحدًا من أكبر الموانئ في الخليج العربي والعاشر عالميًا.

ويتوقع أن تكون أعماق الميناء 19 مترًا، لاستيعاب أكبر السفن التجارية.

وفي عام 2024، تم إنجاز الجدار الكونكريتي للأرصفة، وتهيئة الركائز، وبدء العمل في ساحة الحاويات، حيث تسير الأعمال بشكل متوازٍ، مع التركيز على إنجاز المشاريع الخمسة الأخيرة بشكل متزامن.