الموانئ العراقية تعلن البدء بتنفيذ أهم مراحل تعويم "النفق المغمور"

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الاثنين، بدء الشركة المنفذة لمشروع النفق المغمور بتركيب عوامات التعويم وأبراج المساحة بالإضافة إلى أجهزة (GPS) على القطعة الأولى منه، وذلك استعدادا لتنزيلها داخل مسار النفق في قناة خور الزبير الملاحية.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، إن "تركيب العوامات وأجهزة المساحة و(GPS) يأتي لتوثيق وتحديد المسار بدقة، وهو جزء من التحضيرات اللازمة لضمان نجاح تنفيذ النفق المغمور الذي سيسهم في زيادة قدرة استقبال البضائع التي تمر من خلاله تحت قناة خور الزبير".

وأكد أن "جميع الأمور الفنية في المشروع يتم دراستها بدقة وبمتابعة من قبل مهندسي الشركة والاستشاري الإيطالي، كون هذا المشروع ينفذ لأول مرة في الشرق الاوسط والحسابات يجب أن تكون دقيقة وغير قابلة للخطأ".

يشار إلى أن الفرطوسي، أكد في مؤتمر صحفي سابق، أن العمل بالنفق المغمور سينتهي مع نهاية العام الحالي.

و"النفق المغمور" هو أحد المشروعات الحيوية في ميناء الفاو الكبير، الذي يقع في جنوب محافظة البصرة، ويربط بين الفاو ومنطقة أم قصر في جنوب العراق أيضا عن طريق البحر.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، وصول نسبة الإنجاز بالطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر، إلى 97%، فيما بينت أنه سيحسن حركة النقل بين الموقعين.