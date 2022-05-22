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الموانئ العراقية تطلق تحذير مبكرا عن العاصفة: انحسار الرؤية وارتفاع الموج ورياح سريعة

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-22T08:47:05+0000
الموانئ العراقية تطلق تحذير مبكرا عن العاصفة: انحسار الرؤية وارتفاع الموج ورياح سريعة

شفق نيوز/ حذرت شعبة الانواء الجوية والرصد البحري في الموانئ العراقية، من حالة من عدم الاستقرار وانعدام الرؤية في الخليج يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأطلقت شعبة الانواء الجوية والرصد البحري بيانا حذرت فيه من تشكل عاصفة ترابية  تتشكل من بعد ظهر الاثنين وتستمر الى يوم الثلاثاء وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضافت أن سرعة الرياح قد تصل إلى 55 كم في الساعة فيما يكون مستوى الرؤية أثناء العاصفة إلى أقل من 1 كم في حين أشارت إلى أن الموج سيعلون إلى 6 قدم.

وتتواصل تحذيرات الراصدين الجويين من عاصفة ترابية تضرب العراق بعد منتصف ليل الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، متوقعين أن تكون الأشد من بين العواصف التي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية.

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