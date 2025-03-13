الموانئ العراقية تبدأ بإنجاز الطرق المرتطبة بـ"النفق المغمور".. صور

شفق نيوز/ أعلنت شركة الموانئ العراقية، يوم الخميس، عن المباشرة بإكساء الشوارع والجسور المرتطبة بالنفق المغمور، المرتطبة جميعها بطريق التنمية المؤدي إلى تركيا.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الموانئ باشرت بإكساء الجسر الأول بعد النفق المغمور وفرش طبقة الإسفلت وبمواصفات عالمية عالية الجودة".

وأضاف أن "الروابط الجسرية تعد الأولى من نوعها في العراق لتحملها مختلف الأوزان في الشاحانات المارة من ميناء الفاو الكبير باتجاه تركيا وأوروبا".

وفي وقت سابق أعلن مدير الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان الفرطرسي، إتمام عملية غمر القطعة الأولى للنفق المغمور تحت قناة خور الزبير الملاحية، مؤكداً أنها الأولى من بين عشرة قطع يتم غمرها في هذا المشروع الضخم.

وكان مصدر في الموانئ العراقية، أكد لوكالة شفق نيوز، في 5 مارس/آذار الجاري، عن نجاح الشركة الهولندية بإنزال أولى قطع النفق المغمور في قناة خور الزبير الملاحية.

و"النفق المغمور" هو أحد المشروعات الحيوية في ميناء الفاو الكبير، الذي يقع في جنوب محافظة البصرة، ويربط بين الفاو ومنطقة أم قصر في جنوب العراق أيضاً عن طريق البحر.

يذكر أن الشركة العامة لموانئ العراق، أعلنت في 24 شباط/فبراير 2025، وصول نسبة الإنجاز بالطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر، إلى 97%، فيما بينت أنه سيحسن حركة النقل بين الموقعين.