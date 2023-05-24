الموازنة تضم قراراً ساراً لتدريسيي كوردستان في ملاك خارج الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، التصويت على إلزام وزارة المالية بنقل الملاكات التدريسية ضمن ملاك إقليم كوردستان في المناطق الواقعة خارج حدود الإقليم إلى ملاك وزارة التربية الاتحادية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة المالية النيابية صوتت على الزام وزارة المالية بنقل (المعلمين والمدرسين والاداريين) ضمن ملاك تربية اقليم كوردستان والتي تقع خارج حدود الاقليم الى ملاك وزارة التربية الاتحادية".

وأضاف الكروي أن المطلوب من وزارة المالية "القيام بتوفير الدرجات والتخصيص المالي لهم من درجات الحذف والاستحداث لوزارة التربية من المديريات التابعة لها".