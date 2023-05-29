الموازنة العراقية.. التخصيصات البيئية "صفر"

شفق نيوز/ أعلن مرصد "العراق الأخضر" المعني بالبيئة، يوم الاثنين، عن عدم وجود أي تخصيصات مالية ضمن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، فيما هدد باللجوء للقضاء والطعن في القانون إذا مرر دون وجود هذه التخصيصات.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن "مصادرنا في مجلس النواب، اطلعت على آخر نسخة من مشروع قانون الموازنة لعام 2023، ووجدوا عدم وجود أي تخصيص مالي للبيئة"، مبينا ان "الموازنة تخلو من كلمات التصحر والجفاف والتلوث البيئي وحتى تغير المناخ".

وأضاف المرصد، أن "الأموال المخصصة للبيئة هي ضمن الموازنة التشغيلية أي رواتب ونفقات لوزارة البيئة وموظفيها"، لافتاً إلى أن "الحكومة تخالف برنامجها الحكومي في القضايا البيئية التي لها تأثير مباشر على صحة الناس".

وهدد "العراق الاخضر"، "باللجوء الى مجلس القضاء للطعن في قانون الموازنة بحال مررت من دون وجود أي تخصيصات استثمارية للبيئة ومكافحة تغير المناخ".