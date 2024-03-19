الموارد والانواء الجوية في كركوك تطمئنان بشأن السيول وغزارة الأمطار

شفق نيوز/ طمأنت دائرتا الموارد المائية والانواء الجوية في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بعدم وجود تهديد بحدوث سيول في المدينة، مشيرتان إلى أن كركوك تتأثر بمنخفضين جويين قادمين من البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وقال مدير دائرة الموارد المائية في المحافظة زكي كريم لوكالة شفق نيوز، إن "التدفق في مسار نهر الزاب الاسفل والذي يعتبر واحداً من أهم روافد التغذية المائية في كركوك هو بمعدل طبيعي على الرغم من تسجيل سيول وارتفاع كبير في محافظات مجاورة لكركوك"، لافتاً إلى أن "وضع التدفق في مسار النهر (الزاب) طبيعي ولم نسجل ارتفاعات كبيرة في سد الدبس (50 كم شمال غربي كركوك)".

وأشار إلى أن "دائرة الموارد المائية تتابع بشكل مباشر موضوع السيول وسقوط الامطار في كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها".

وفي السياق قال مدير دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في كركوك حسن علي لوكالة شفق نيوز، إن "كميات الأمطار في مركز كركوك واطرافها تراوحت هذا اليوم بين سبعة ملم الى 10 ملم وهي معدلات طبيعية جدا ولا يوجد لدينا تساقط كميات كبيرة مثلما حدث في محافظات أخرى".

وأشار الى أن "كركوك سوف تبقى تحت تأثير المنخفضين القادمين من البحر المتوسط والبحر الأحمر ويبقى تأثيرهما على الأجواء في كركوك لغاية مساء يوم الأربعاء وتساقط الأمطار وكمياتها أمر مرتبط بالمنخفضين".